Los Menucos Noticia del día Regionales

Allanamiento en Los Menucos: dos detenidos y múltiples secuestros por abigeato

Ricardo Manrique 13 horas ago

Este viernes, tras un importante operativo policial en el paraje “La Esperanza Vieja”, dos personas fueron detenidas y se procedió al secuestro de numerosas armas, elementos de faena y restos de animales, en el marco de una causa por abigeato y otros delitos.

Durante el procedimiento ordenado por la Fiscalía N° 1 de General Roca, la Policía logró el secuestro de una camioneta, cinco armas de fuego, municiones de distintos calibres, seis armas blancas tipo cuchillos, calzado con manchas rojizas similares a sangre, dos sierras tipo carnicero, una linga y aparejo, restos de equinos, guanacos y choique, entre otros elementos. Además, se encontraron dos celulares, y una suma de aproximadamente $700.000 en efectivo.

De la diligencia participó personal de la Comisaría 18° de Los Menucos, en conjunto con la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística. Como resultado, una mujer de 59 años y un hombre de 60 fueron detenidos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego, infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, y abigeato, causa que tramita ante la Unidad Fiscal N° 2 de General Roca, a cargo de la Dra. Verónica Villarruel.

Next Post

Provincia

Educación mantuvo una reunión de paritarias con el gremio UNTER

sáb Ago 9 , 2025
Este viernes se realizó en la Secretaría de Trabajo de Río Negro, una nueva reunión de paritarias entre el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación y Derechos humanos, y el gremio docente UNTER. Durante el encuentro se trabajaron diferentes temas que hacen al sistema educativo rionegrino al tiempo […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias