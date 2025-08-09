Allanamiento en Los Menucos: dos detenidos y múltiples secuestros por abigeato

Este viernes, tras un importante operativo policial en el paraje “La Esperanza Vieja”, dos personas fueron detenidas y se procedió al secuestro de numerosas armas, elementos de faena y restos de animales, en el marco de una causa por abigeato y otros delitos.

Durante el procedimiento ordenado por la Fiscalía N° 1 de General Roca, la Policía logró el secuestro de una camioneta, cinco armas de fuego, municiones de distintos calibres, seis armas blancas tipo cuchillos, calzado con manchas rojizas similares a sangre, dos sierras tipo carnicero, una linga y aparejo, restos de equinos, guanacos y choique, entre otros elementos. Además, se encontraron dos celulares, y una suma de aproximadamente $700.000 en efectivo.

De la diligencia participó personal de la Comisaría 18° de Los Menucos, en conjunto con la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística. Como resultado, una mujer de 59 años y un hombre de 60 fueron detenidos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego, infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, y abigeato, causa que tramita ante la Unidad Fiscal N° 2 de General Roca, a cargo de la Dra. Verónica Villarruel.