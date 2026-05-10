Dos familias de Valcheta recibieron las llaves de sus nuevas viviendas

El municipio destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial para seguir garantizando el acceso a la vivienda.

Dos familias de Valcheta cumplieron el sueño de acceder a su casa propia y comenzar una nueva etapa de vida en un hogar construido con esfuerzo, acompañamiento y trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Río Negro.

Las familias de Jessica y Kevin, y de Marilina, recibieron las llaves de sus viviendas en un emotivo acto encabezado por la intendenta Yamila Direne, quien destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“Compartimos junto a estas dos familias la dicha de recibir las llaves de sus viviendas para que pronto puedan ser habitadas, porque no hay lugar más encantador que el propio hogar”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, Direne remarcó que estas acciones “motivan a seguir adelante construyendo una provincia más justa”, y agradeció el acompañamiento del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y del interventor del IPPV, Mariano Lavin, quienes formaron parte del trabajo articulado que permitió concretar estas soluciones habitacionales.

Desde el municipio señalaron que continuar generando acceso a la vivienda representa una prioridad para acompañar el crecimiento y bienestar de las familias valchetenses.