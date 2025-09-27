Provincia

Convocatorias RN: todas las búsquedas laborales del Estado en un solo lugar

Ricardo Manrique 2 días ago

Convocatorias RN reúne en un solo portal todas las vacantes de la Administración Pública de Río Negro, con procesos digitales, transparentes y accesibles para quienes buscan empleo en el Estado. El trámite es 100% digital.

Cada organismo provincial gestiona sus pedidos de personal a través de esta herramienta digital. Así se simplifica la administración, se evitan duplicaciones y se garantiza que todas las convocatorias estén disponibles en un mismo lugar.

El sistema nació en el marco del Plan de Modernización del Estado, con el objetivo de jerarquizar el empleo público y promover la igualdad de oportunidades.

En la web, los postulantes encuentran información detallada sobre cada vacante: descripción del puesto, requisitos, modalidad de selección y documentación necesaria. Antes de inscribirse, se recomienda leer con atención cada convocatoria, ya que solo cumpliendo los requisitos la postulación será válida.

El trámite es 100% digital: registro en la plataforma, carga de datos, adjuntar la documentación y confirmar la postulación. Cada etapa se realiza con transparencia y en igualdad de condiciones.

Convocatorias RN no solo moderniza la gestión de personal, también fomenta la participación ciudadana y asegura igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Más información y convocatorias abiertas: convocatoriarn.rionegro.gov.ar 

