Jacobacci fue sede del Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 18

Con una destacada participación de delegaciones de toda la provincia, Ingeniero Jacobacci fue sede del 1° Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 18, en ramas femenina y masculina.

Durante el fin de semana, más de 300 jóvenes deportistas, pertenecientes a 15 delegaciones, formaron parte de esta importante competencia que reunió a equipos de distintos puntos de Río Negro.

La apertura oficial del torneo fue encabezada por el intendente José Mellado, junto al ministro de Desarrollo Humano Juan Pablo Muena, y contó además con la participación de funcionarios provinciales y locales, dando inicio a tres jornadas intensas donde se vivieron partidos de gran nivel.

En lo deportivo, el certamen dejó partidos de gran jerarquía y definiciones muy disputadas, reflejando el crecimiento del vóley en toda la provincia.

Resultados finales – Copa de Oro

Femenino

1° E.M. Luis Beltrán

2° Bariloche Voley Club

3° Las Bardas (Choele Choel)

Masculino

1° E.M. Luis Beltrán

2° Bariloche Voley Club

3° Italia Unida (Gral. Roca)

Este importante evento fue posible gracias al trabajo conjunto de la Escuela Municipal de Vóley, la Comisión de Padres, el Municipio y el Gobierno de Río Negro, fortaleciendo el desarrollo deportivo y promoviendo el encuentro entre jóvenes de toda la región.