Presentan nueva metodología para distribuir regalías hidrocarburíferas

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó un encuentro de trabajo en Viedma con nueve intendentes de municipios productores de hidrocarburos, con el objetivo de revisar y analizar la nueva modalidad de distribución de las regalías hidrocarburíferas.

Acompañaron el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, y la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, quien expuso la nueva propuesta de revisión de la distribución. Fue la segunda reunión de la jornada, que se sumó a un encuentro previo con los 39 municipios para comenzar a analizar la actualización de los índices de coparticipación.

La iniciativa presentada hoy actualiza el esquema vigente desde 2004 y lo adecua a la realidad productiva actual de la provincia, marcada por mayores niveles de desarrollo, nuevas áreas en actividad y cambios en la dinámica de producción.

Una distribución acorde a la realidad

Durante la exposición, Moya explicó que el volumen de producción es dinámico y que los ejidos municipales no siempre coinciden con la superficie total de las áreas hidrocarburíferas. Además, señaló que existen municipios con incidencia directa o indirecta de la actividad que no estaban contemplados en el esquema original.

Frente a este escenario, se propuso una nueva metodología basada en criterios técnicos, objetivos y verificables, que reflejen la incidencia real de la actividad en cada localidad.

Más municipios, más equidad

La propuesta contempla:

La zonificación de la superficie afectada en 4 zonas productoras.

La incorporación de 5 nuevos municipios: Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales.

La conformación de un total de 14 municipios productores reconocidos.

De este modo, se amplía el reconocimiento territorial del impacto hidrocarburífero y su efecto en las comunidades cercanas.

Nuevo Índice de Distribución Anual

La metodología establece un Índice de Distribución Anual compuesto por dos variables principales:

Producción-distancia: considera la producción acumulada del año anterior y la incidencia indirecta en municipios ubicados hasta 100 kilómetros de las zonas productoras, distribuyendo de manera inversamente proporcional a la distancia.

Pozos en ejido municipal: pondera la incidencia directa de la actividad, considerando un 70% los pozos con producción y un 30% los pozos sin producción dentro del ejido.

Ambos componentes se integran mediante factores de ponderación que permitirán actualizar cada año la distribución en función de datos reales y declaraciones juradas oficiales.

La presentación marcó el primer paso de un proceso técnico y político que continuará en los próximos días con equipos de la Secretaría de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, donde se analizará la información pozo por pozo y se atenderán situaciones específicas planteadas por cada intendente.

Existe una decisión política del Gobierno Provincial de definir en el corto plazo el nuevo sistema de distribución, garantizando previsibilidad a los municipios y adaptando el marco normativo a la dinámica energética que atraviesa Río Negro. La actualización acompaña el crecimiento del sector y consolida un esquema institucional moderno, transparente y alineado con la nueva etapa productiva de la provincia.