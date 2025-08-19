Clemente Onelli tiene un nuevo galpón de acopio

El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró el galpón de acopio de forraje y herramientas en la Comisión de Fomento de Clemente Onelli, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento del Gobierno de Río Negro con productores de la zona en el marco del plan provincial de fortalecimiento productivo ganadero.

“El gran desafío siempre es que el Estado Provincial llegue a todos los rinconcitos de Río Negro. La identidad provincial se construye desde un poblador rural hasta alguien que vive en un barrio de una gran ciudad. Desde hoy, las y los productores y vecinos de Clemente Onelli tendrán la posibilidad de resguardar diversos elementos sin que se mojen, sin que los agarre la nieve”, explicó Weretilneck.

De esta manera, la Provincia inauguró un nuevo galpón, el cual forma parte del programa “Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural” (GIRSAR), con el objetivo de almacenar alimentos esenciales junto a herramientas, asegurando el abastecimiento y fortaleciendo la respuesta ante eventos climáticos adversos.

El Comisionado de Clemente Onelli, Víctor Hugo Miguel, destacó el trabajo mancomunado con el Gobierno Provincial: “Siempre escuchan y atienden las demandas de parajes y comisiones de fomento”. Y agregó: “Esta infraestructura es muy importante para el acopio de forraje, para que llegue la leña seca a los hogares que la necesitan para calefaccionarse, porque nos permite tener los materiales ahí adentro y que lleguen en condiciones a las y los vecinos”.

Este galpón inaugurado en Clemente Onelli forma parte de los 24 distribuidos en puntos estratégicos en la Región Sur, con una inversión provincial de $2.400 millones.

Con este paso, la Provincia reafirma su compromiso con la producción ganadera local, contribuyendo a un futuro más seguro con una mirada territorial, sostenible y a largo plazo.

Acompañaron la inauguración los Ministros de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; y de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina, Diversificación y Arraigo, Juan Carlos Escobar; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; legisladoras y legisladores provinciales; demás autoridades provinciales, municipales y concejales.