Jacobacci: el municipio convoca a participar del concurso público para la compra de un motor

El Municipio Jacobacci abrió la convocatoria a la comunidad para participar del Concurso Público N° 03/25, correspondiente a la provisión de un motor nuevo original Ford Ranger 2.2 litros diesel Mod 2018.

El Municipio recepciona las ofertas, y hará el acto de apertura de sobres el día 22 de agosto de 2025, a las 12:00 hs, en el Salón de los Jefes Comunales.

Los pliegos para participar pueden ser retirados sin costo en Mesa de Entradas de la Municipalidad, en horario de atención al público, de 09 a 13hs, hasta el día 18 de agosto de 2025.

Las ofertas pueden ser presentadas en Mesa de Entradas hasta 1 hora antes del acto de apertura.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al tel 2040 410802 o vía mail a hacienda@municipalidadjacobacci.com.ar