Aguas Rionegrinas está ejecutando un plan de bacheo en Sierra Colorada, enfocado en la reparación de áreas donde la empresa llevó a cabo intervenciones, con el objetivo de restablecer las condiciones originales de la infraestructura vial.

El plan de trabajo cubrirá un total de 32 baches distribuidos en las calles Martín Alberdi, Avenida 25 de Mayo, Martín Güemes y Primeros Pobladores.

La ejecución de este bacheo se realizó mediante un trabajo conjunto. Los materiales necesarios fueron provistos en su totalidad por Aguas Rionegrinas. En tanto, la mano de obra se articuló entre personal de la empresa en la localidad y personal de la Municipalidad de Sierra Colorada.

Esta política de restitución subraya el compromiso de Aguas Rionegrinas de minimizar el impacto de sus obras en la infraestructura urbana. En este sentido, la empresa considera prioritaria la devolución de la transitabilidad a la ciudadanía.