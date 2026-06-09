ARSA lanzó un sorteo en reconocimiento a los usuarios que están al día

Aguas Rionegrinas realizará un sorteo destinado a los usuarios de la provincia que mantienen sus cuentas al día, con premios que van desde televisores de 43 pulgadas, camisetas de la Selección Argentina, hasta pelotas y gorras exclusivas.

Desde la empresa estatal se destacó la importancia de escuchar a la comunidad y valorar el esfuerzo diario que realizan los ciudadanos para cumplir con el pago del servicio, lo que permite seguir sosteniendo las prestaciones de agua potable y saneamiento en la región.

El propósito de este sorteo, denominado “Cuidá el agua, alentá con todo”, es celebrar junto a los usuarios cumplidores mediante importantes incentivos que acompañan el sentimiento deportivo nacional, de cara al próximo Mundial de Futbol 2026.

El proceso de inscripción se ha dispuesto de manera ágil y accesible a través de las plataformas digitales de la firma. Los usuarios que se encuentren en condiciones reglamentarias podrán registrar su participación completando sus datos en el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/U3mUUgMnqpstJc5v8.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 18 de junio a las 23.59, fecha límite estipulada para el cierre de las postulaciones. El sorteo se realizará de forma oficial el viernes 26 de junio, y las cláusulas legales correspondientes ya pueden ser consultadas en el sitio web de Aguas Rionegrinas www.aguasrionegrinas.com.