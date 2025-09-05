Provincia

Ya está disponible el pago de SIPROVE en toda la provincia

Ricardo Manrique 10 horas ago

Desde este 4 de septiembre se encuentra disponible el pago de las pensiones del Sistema Integral de Protección a la Vejez (SIPROVE) para las y los beneficiarios de Río Negro.

La prestación la reciben las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura informa que el cobro se realiza en las sucursales del Banco Patagonia a través de las tarjetas bancarias.

El SIPROVE está destinado a brindar asistencia y contención a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Las personas interesadas en realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo mediante el teléfono 2920- 483644, o por correo electrónico a amayoresrn@gmail.com

Provincia

Discapacidad: Río Negro garantiza derechos y servicios con fondos propios

vie Sep 5 , 2025
El Gobierno de Río Negro impulsa un plan integral de acciones en todo el territorio para garantizar derechos y servicios esenciales a las personas con discapacidad, uno de los sectores más sensibles de la sociedad. En un contexto de recortes y demoras nacionales, la Provincia sostiene con recursos propios programas, […]

