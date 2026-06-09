Río Negro abrió inscripciones para una capacitación en género y diversidad

Hasta el viernes 19 de junio se encuentra abierta la inscripción para participar del ciclo de capacitación permanente en Género y Diversidad Sexual edición 2026, destinada a agentes públicos y municipales, miembros de organizaciones de la sociedad civil y a cualquier ciudadano interesado en la temática.

La instancia formativa es dictada por la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de contribuir a la erradicación de todas las formas de violencias por motivos de género.

El curso está destinado a equipos interdisciplinarios que integran el Sistema de Atención Territorial (SAT), miembros de organismos públicos tanto del ámbito provincial como municipal, entidades de la sociedad civil interesadas en la temática y cualquier persona que requiera de esta formación.

La capacitación comenzará el lunes 22 de junio y se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma educativa del IPAP con una carga horaria total de dos horas reloj. Quienes deseen participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el viernes 19 de junio en https://rionegro.gov.ar/programa/722/genero-y-diversidad.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el IPAP continúa con la generación de propuestas formativas para concientizar sobre la importancia de erradicar las violencias por motivo de género.