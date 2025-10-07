Noticia del día Regionales Valcheta

Valcheta celebró su aniversario con más obras provinciales

Ricardo Manrique 36 minutos ago

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la Intendenta Yamila Direne y a la comunidad de Valcheta en el 192° aniversario de la localidad. En ese marco, se firmaron convenios de obras por más de $849 millones, financiadas íntegramente por la Provincia, que contemplan el Parque de la Salud, la renovación del Estadio Municipal de Fútbol y un nuevo plan de viviendas.

Además, se inauguró el tendido eléctrico para 74 familias, se entregaron escrituras y se acompañó a emprendedores con financiamiento provincial.

El Gobernador Weretilneck agradeció y felicitó a la comunidad en su cumpleaños por su aporte al crecimiento de la provincia y destacó la labor de la Intendenta Direne: “Ver esta alegría con el liderazgo de Yamila es para celebrar y sentirse orgulloso del Valcheta que se está construyendo”.

“Las ciudades que crecen como lo está haciendo Valcheta es resultado del ida y vuelta y el compromiso constante, con el acompañamiento de instituciones, de vecinas y vecinos”, agregó el Mandatario, y aseguró que “esto se construye con un liderazgo que marca el rumbo, con el compromiso de la comunidad al igual que las instituciones, y el acompañamiento de la Provincia”.

En esta línea, el Gobernador afirmó que “por todo esto nos sentimos orgullosos de acompañar a la Intendenta y a la comunidad de Valcheta, que mejora año tras año. Crecer no es solo una obligación, sino que es un gran método, como lo es el generar empleo, hacer obra pública y avanzar en proyectos”.

