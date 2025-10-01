Altec mejora la conectividad en el sistema sanitario provincial

El Ministerio de Salud, junto a la empresa tecnológica ALTEC, continúa expandiendo la conectividad satelital en el sistema sanitario provincial con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio en cada rincón del territorio.

Actualmente, hay 14 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y postas sanitarias de Bariloche, El Bolsón, El Cuy, Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco e Ingeniero Jacobacci cuentan con conexión de alta velocidad, y se avanza en la incorporación de otros 18 establecimientos en Ramos Mexía, Sierra Grande, Valcheta, Chimpay, El Bolsón, El Cuy, General Conesa, General Roca, Campo Grande y Cipolletti.

La incorporación de internet satelital representa mucho más que conectividad para estas instituciones, garantiza transparencia, resguardo de datos y acceso seguro a la información médica, fortaleciendo la atención de cada paciente.

En paralelo, la Provincia sumará conectividad a 20 ambulancias que, gracias a antenas satelitales transformadas en señal WiFi de alta velocidad, podrán mantener comunicación constante y directa con profesionales de la salud, acceder a información en tiempo real y tomar decisiones médicas más rápidas, incluso en zonas alejadas.

Esta innovación marca un paso trascendental en la atención de emergencias, traslados y salidas rurales, asegurando un servicio más eficiente y seguro.

Además, el Ministerio de Salud adquirió 100 computadoras destinadas a hospitales públicos, reforzando el equipamiento tecnológico que acompaña este proceso de modernización.

Con estas acciones, la Provincia avanza hacia un sistema de salud más equitativo, donde la conectividad se convierte en sinónimo de accesibilidad para toda la población rionegrina.