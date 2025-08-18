Provincia entregó tarjetas de salud, aportes y firmó obras para Comallo

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, entregó tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, firmó convenio para finalizar el Paleoparque de la localidad, y aportes para refacciones en la Escuela 73 y la terminación de 12 viviendas. Además, se impulsó un Club de Día para adultos mayores

Durante la jornada, el Gobernador Weretilneck, entregó aportes al Municipio que serán destinados a importantes obras para la comunidad. El primero fue de $30 millones y será para ejecutar la segunda etapa de refacciones generales en la Escuela Primaria 73. El segundo, de $15 millones, será para la terminación e infraestructura de 12 viviendas que lleva adelante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.

Asimismo, Provincia y Municipio firmaron convenio para la creación del Club de Dia, dependiente del programa ActivaMente que tiene como objetivo impulsar espacios sociorecreativos para adultos mayores y promover de manera efectiva el envejecimiento activo y saludable.

En la oportunidad, el Gobierno Provincial entregó 28 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, que está destinado a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que son atendidos en el sistema de salud público y no cuentan con cobertura médica.

A través de este programa se busca optimizar el acceso a medicamentos, permitiendo a los pacientes adquirir insumos médicos en farmacias locales de toda la provincia. Cabe destacar que esta iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Salud y de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, junto al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Por otro lado, en el marco del programa Junto al Municipio, Construyendo Provincia, el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Comallo firmaron convenio mediante el cual la Provincia destinará más de $463 millones a la localidad para finalizar la obra del Paleoparque. Los trabajos contemplan numerosas mejoras y terminaciones necesarias para su puesta en valor.

Al momento de las palabras, el Gobernador Weretilneck destacó los objetivos alcanzados en la localidad y expresó que “Lo importante es que sabemos a dónde vamos. Esto lo podemos hacer porque hay un proyecto de ciudad, un proyecto de pueblo, un proyecto de localidad. Cuando los gobernantes locales tienen claro hacia dónde vamos, nosotros somos una herramienta más que ayuda a la ciudad a trabajar en estas cosas. Estamos muy orgullosos de poder compartir con la Municipalidad de Comallo y sus instituciones la gestión, porque sabemos a dónde vamos”.