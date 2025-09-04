𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐓𝐄 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝

𝐋𝐚𝐬 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐢́𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢́𝐟𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝

Tras el encuentro que tuvo lugar este martes con el ministro de Salud, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió hoy en el marco de la Mesa de Salud y logró un avance histórico para los agentes comprendidos por Ley 1904: las guardias se incrementarán junto a los aumentos salariales y alcanzará a médicos, no médicos y enfermeros, aplicándose a partir del mes de septiembre.

El gobierno también anunció que se trabajará en la mesa paritaria la corrección de los ítems específicos de salud, una demanda histórica de ATE a la que se le da respuesta tras la lucha sostenida que venía llevando adelante el sindicato.

Por otro lado, el gremio volvió a demandar el incremento en los ítems bonificación, ley 1904, el bloqueo de título, la compensación full time, compensación salud, riesgo médico y riesgo no médico y la actualización en la dedicación horaria 7ma y 8va hora para la ley 1844, junto con la creación del ítem jefatura.

Entre los puntos que el sindicato llevó a la mesa está la necesidad de mayor recurso humano, un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial, mantenimiento de los hospitales, aparatología y la compra de los mismos, junto con medicación e insumos.

ATE pidió también que, debido a los hechos de inseguridad se agilicen los protocolos correspondientes y que se ejecute e implemente el servicio de seguridad y vigilancia en los 36 hospitales de la provincia, como lo establece el manual área programa.