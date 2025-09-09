𝐀𝐓𝐄 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 y 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐲 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧

𝐀𝐓𝐄 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 $𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎, $𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐲 $𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐲 𝐚𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐮𝐧 𝐛𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐞 $𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno se reunieron este lunes en la Función Pública. Los representantes del Ejecutivo acercaron una oferta de actualización salarial que contempla un aumento permanente de $20.000, $30.000 y $40.000 según categoría y agrupamiento a partir de septiembre, más un bono de $30.000 para todos que se pagaría por planilla complementaria antes de fin de mes.

Por otro lado, a partir de septiembre también comienzan a actualizarse los ítems como venía insistiendo ATE ante el Gobierno en todos sus encuentros. De esta manera, en Salud, el Riesgo Médico y No Médico tendrá un incremento del 68,45% en tres pagos: 22,8% en septiembre, 22,8% en octubre y 22,8% en noviembre.

El valor de Guardia para los agentes de la Ley 1904 tendrá un 6% de aumento, que se pagará 2% en septiembre, 2% en octubre y 2% en noviembre que además se irán actualizando directamente a partir de esta paritaria. O sea que el pago de Guardias de septiembre ya será superior al 2%.

En Educación mientras tanto los adicionales del Manual de Misiones y Funciones, Movilidad y Horas Suplementarias tendrán un incremento del 68,45% a partir de septiembre.

“Recibimos una propuesta que será analizada en los ámbitos orgánicos de nuestro sindicato. No obstante, es importante aclarar que cualquiera sea la decisión hay una agenda de reclamos no contemplados sobre los que vamos a insistir”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Entre ellos, aumentos en las guardias y viáticos de Desarrollo Humano y la Senaf y la creación del adicional por tareas complejas para todo el personal del organismo”.

Ante los numerosos hechos de violencia a personal de Salud, el sindicato volvió a pedir seguridad en los hospitales. Para Educación, jornadas institucionales presenciales el mismo día que los docentes y pase a contrato de trabajadores Hora Cátedra. Y en Splif aumento del adicional por combatiente de incendio, entre otros pedidos.

Asimismo, recategorizaciones en varios sectores de trabajo de la administración pública y capacitaciones en la aplicación SIGES para tramitar licencias y certificados médicos.

Por último, ATE solicitó contratos anuales y pase a planta permanente.