Ya está disponible el pago de SIPROVE en toda la provincia

Desde este 28 de noviembre se encuentra disponible el pago de las pensiones del Sistema Integral de Protección a la Vejez (SIPROVE) para las y los beneficiarios de Río Negro.

La prestación la reciben las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura informa que el cobro se realiza en las sucursales del Banco Patagonia a través de las tarjetas bancarias.

El Sistema Integral de Protección a la Vejez está destinado a brindar asistencia y contención a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Las personas interesadas en realizar consultas pueden hacerlo mediante el teléfono 2920- 483644 o por correo electrónico a amayoresrn@gmail.com.