Regionales Sierra Colorada

Ya está disponible el pago de SIPROVE en toda la provincia

Ricardo Manrique 2 días ago

Desde este 28 de noviembre se encuentra disponible el pago de las pensiones del Sistema Integral de Protección a la Vejez (SIPROVE) para las y los beneficiarios de Río Negro.

La prestación la reciben las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura informa que el cobro se realiza en las sucursales del Banco Patagonia a través de las tarjetas bancarias.

El Sistema Integral de Protección a la Vejez está destinado a brindar asistencia y contención a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Las personas interesadas en realizar consultas pueden hacerlo mediante el teléfono 2920- 483644 o por correo electrónico a amayoresrn@gmail.com.

Next Post

Noticia del día Provincia

Río Negro pagará los sueldos entre el 4 y 6 de diciembre

vie Nov 28 , 2025
El Gobierno de Río Negro iniciará el jueves 4 de diciembre el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial, correspondientes al mes de noviembre. Cronograma de pago Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias