Maquinchao Regionales

Maquinchao se prepara para el Tercer Motoencuentro 2025

Ricardo Manrique 15 horas ago

Maquinchao será sede del Tercer Motoencuentro 2025, un evento que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre y que reunirá a motociclistas de distintos puntos de la región y el país.

La propuesta incluye recorridos mototurísticos de aproximadamente 120 kilómetros diarios, además de shows en vivo, gastronomía y espacios de encuentro para los participantes. El evento contará también con asistencia médica y mecánica, además del correspondiente seguro.

La inscripción tiene un valor de $80.000, y desde la organización informaron que lo recaudado será destinado a una ayuda solidaria.

El encuentro es organizado por la Agrupación Motoencuentro Maquinchao, con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte, Cultura y Turismo, quienes destacaron el crecimiento del evento y su impacto turístico y comunitario.

Desde el municipio señalaron que la actividad se ha convertido en una de las propuestas motoras del calendario local, reuniendo a aficionados y visitantes en un ambiente de camaradería y pasión por las dos ruedas.

