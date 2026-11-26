El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el contrato para ampliar la red de gas en tres sectores de Comallo y entregó al municipio un aporte para la construcción de 12 viviendas del IPPV. Junto al intendente Raúl Hermosilla, el Mandatario compartió una jornada de trabajo con nuevas respuestas para las familias de la localidad.

La obra de gas permitirá extender el servicio a los barrios Alto Comallo y 12 Viviendas, y a las calles Nahuel Huapi y 1° de Mayo. El contrato contempla una inversión de $98.815.028 y beneficiará a 40 familias, con capacidad potencial para conectar a 77 usuarios.

Por otra parte, el aporte de $30.458.716 estará destinado a la construcción de 12 viviendas del IPPV, que beneficiarán a más familias de la localidad. Durante la jornada, Weretilneck y Hermosilla recorrieron las unidades habitacionales, que se encuentran en etapa de construcción. Solo restan resolver trabajos vinculados a la conexión eléctrica para concretar la entrega, prevista para enero.

Durante la jornada, Weretilneck destacó el impacto de las obras para la comunidad y el trabajo conjunto con el Municipio. “Hacemos obras estratégicas que le dan vida a la ciudad y generan nuevas oportunidades de empleo y trabajo”, expresó. Además, remarcó la importancia de sostener una agenda que contemple tanto las necesidades generales de Comallo como las de cada familia.

El Gobernador también puso en valor la importancia de que las inversiones lleguen a distintos sectores de la localidad y se traduzcan en mejores condiciones de vida, con acceso a servicios esenciales y soluciones habitacionales para más familias.

Por su parte, Hermosilla agradeció el acompañamiento provincial y destacó el impacto de las obras para la localidad: “Estas obras maravillosas que hoy podemos disfrutar todos nos permiten también potenciar la economía del pueblo”.

La agenda incluyó también un aporte de $27.800.000 para la compra de equipamiento agrícola y la entrega de 20 escrituras: cinco correspondientes al IPPV y otras 15 a través del programa Mi Escritura, un Derecho.

La agenda incluyó también un aporte para la compra de equipamiento agrícola y la entrega de 20 escrituras, cinco destinadas a familias que finalizaron el pago de sus viviendas del IPPV y otras 15 otorgadas a través del programa Mi Escritura, un Derecho.

Los títulos brindan seguridad jurídica a sus propietarios y les permiten disponer de sus inmuebles, realizar operaciones y organizar futuras sucesiones.

Estuvieron presentes los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; el Subsecretario de Municipios, Nestor Ayulef, el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, y demás autoridades provinciales y locales.