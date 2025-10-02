Noticia del día Regionales Valcheta

Valcheta: Vialidad Nacional realiza tareas de tareas de optimización de banquinas

Ricardo Manrique 2 horas ago

Vialidad Nacional informa que personal del 20º Distrito Río Negro trabaja en el desmalezamiento manual de barandas metálicas y alcantarillas y en la optimización de banquinas de la Ruta Nacional N°3, entre Sierra Grande y el límite con Chubut.

Las tareas, complementarias a los trabajos de señalamiento vertical y reparación de luminarias en el paso urbano de la RN3 por Sierra Grande, continuarán durante los próximos días y son desarrolladas por personal del campamento Valcheta del organismo Vial.

Se destaca que las diferentes acciones de conservación que el personal del organismo se encuentra realizando en varias rutas nacionales, responden a la planificación distrital que se lleva adelante para optimizar la seguridad vial en las rutas nacionales de la provincia.

Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las velocidades de circulación, prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

Next Post

Provincia

Río Negro finalizó ciclo de Mesas Territoriales de Cooperativas y Mutuales

jue Oct 2 , 2025
Cerró el recorrido provincial de las Mesas Territoriales de Cooperativas y Mutuales, un espacio de diálogo y construcción colectiva que durante los últimos meses convocó a entidades de todas las regiones. Lo que empezó en Bariloche, siguió en Jacobacci, Luis Beltrán y Cipolletti, y encontró su punto final en Viedma, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias