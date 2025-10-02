Valcheta: Vialidad Nacional realiza tareas de tareas de optimización de banquinas

Vialidad Nacional informa que personal del 20º Distrito Río Negro trabaja en el desmalezamiento manual de barandas metálicas y alcantarillas y en la optimización de banquinas de la Ruta Nacional N°3, entre Sierra Grande y el límite con Chubut.

Las tareas, complementarias a los trabajos de señalamiento vertical y reparación de luminarias en el paso urbano de la RN3 por Sierra Grande, continuarán durante los próximos días y son desarrolladas por personal del campamento Valcheta del organismo Vial.

Se destaca que las diferentes acciones de conservación que el personal del organismo se encuentra realizando en varias rutas nacionales, responden a la planificación distrital que se lleva adelante para optimizar la seguridad vial en las rutas nacionales de la provincia.

Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las velocidades de circulación, prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.