UNTER rechaza la propuesta salarial en paritaria y convoca al paro

La UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 según escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.

Ratificamos las medidas de fuerza votadas en el Congreso Extraordinario de la UnTER en Almafuerte e instamos a todos los trabajadores de la educación a adherirse al paro del 1 de octubre y participar activamente de las acciones locales en toda la provincia.

La propuesta oficial no responde a las necesidades urgentes planteadas en la paritaria ni contempla el deterioro sostenido del poder adquisitivo de nuestros salarios, y replica en la provincia las políticas de ajuste que aplica el gobierno nacional.

Lejos de mostrar voluntad de diálogo genuino, el Ejecutivo propuso pasar a un cuarto intermedio, maniobra que es una estrategia deliberada para dilatar los tiempos y evitar compromisos concretos. Esta actitud no solo posterga soluciones, sino que evidencia una clara falta de respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente el sistema educativo en condiciones cada vez más precarias.

El gobierno ajustador apuesta al conflicto y hace oídos sordos a los reclamos legítimos que realizamos lxs docentes. En lugar de garantizar condiciones dignas de trabajo y salario, opta por la confrontación y el desgaste, profundizando el malestar en las escuelas y en toda la comunidad educativa.

Desde UnTER exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad que atraviesa el conjunto. La educación pública no se sostiene con discursos vacíos, sino con decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes la hacemos posible cada día.