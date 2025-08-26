Provincia

UnTER rechaza la paupérrima oferta salarial del gobierno en audiencia paritaria

Ricardo Manrique 14 horas ago

Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente frente a la crítica situación económica que atravesamos lxs trabajadorxs de la educación. Lxs representantes del gobierno llevaron como única oferta el pago de una suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para el mes de septiembre.

Exigimos una nueva convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo. Reclamamos una recomposición que contemple la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, agravada por el impacto del aumento del dólar sobre los precios de los artículos de consumo, el costo de los alquileres y servicios básicos.

El salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible que el Ministerio avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso que día a día demostramos lxs trabajadorxs en las aulas.

Next Post

Ñorquincó Noticia del día Regionales Valcheta

Región Sur: Comenzaron las obras eléctricas para Ñorquincó y Valcheta

mar Ago 26 , 2025
El Gobierno de Río Negro inició dos obras eléctricas fundamentales en Ñorquincó y Valcheta, que permitirán brindar un servicio esencial a más de 100 familias y potenciar el desarrollo urbano y comunitario. Ambas forman parte del Plan de Infraestructura 2023-2027, financiado con fondos provinciales. Estas obras que se llevan a […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias