Región Sur: Comenzaron las obras eléctricas para Ñorquincó y Valcheta

El Gobierno de Río Negro inició dos obras eléctricas fundamentales en Ñorquincó y Valcheta, que permitirán brindar un servicio esencial a más de 100 familias y potenciar el desarrollo urbano y comunitario. Ambas forman parte del Plan de Infraestructura 2023-2027, financiado con fondos provinciales.

Estas obras que se llevan a cabo con financiamiento provincial forman parte del Plan de Infraestructura 2023-2027 y son ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas.



En Ñorquincó, la empresa Electromecánica RI avanza con la obra cuyo contrato asciende los $145 millones y beneficiará a 28 familias del barrio IPPV. Los trabajos incluyen la colocación de un transformador de 160 KVA, el tendido de 910 metros de línea de baja tensión trifásica, la provisión e instalación de 38 luminarias LED, entre otras tareas.

En tanto, en Valcheta se puso en marcha una obra eléctrica con una inversión provincial superior a los $126 millones, que alcanzará a 74 familias. La intervención se desarrollará en cinco manzanas e incluye la provisión de un transformador, el tendido de líneas de media y baja tensión, y la instalación de 51 luminarias LED que reforzarán el alumbrado público.

Ambas iniciativas forman parte del Plan de Infraestructura que en total abarca, actualmente, 58 obras de infraestructura. Una política estratégica del Gobierno Provincial destinada a garantizar servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población en todas las regiones de la provincia.