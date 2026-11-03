SENAC brindó una charla comunitaria y una capacitación policial en Los Menucos

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro le dio continuidad al ciclo de charlas institucionales dictadas por la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC). La iniciativa, orientada a los alumnos de las distintas escuelas de formación de la Policía de Río Negro, tuvo un destacado paso por la localidad de Los Menucos, donde combinó el trabajo formativo con la articulación comunitaria.

La propuesta se desarrolló en primera instancia con una charla abierta a la comunidad en el Centro Comunitario local. El encuentro contó con una amplia representación institucional y comunitaria, participando Verónica Calfin, referente del Área de Género de la Municipalidad; el concejal Carlos Calfuquir; referentes de la Policía de Río Negro; Acción Social; Educación; SENAF; Bomberos Voluntarios; el hospital local y vecinos de la localidad.

De manera complementaria, se realizó una capacitación en la Escuela de Suboficiales y Agentes de dicha localidad. Allí se instruyó a las futuras fuerzas de seguridad en la prevención y el abordaje de los delitos vinculados al narcotráfico.

Durante las jornadas, las autoridades de la SENAC profundizaron sobre el rol operativo del organismo y la articulación estratégica que mantiene con el Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal y la Dirección de Toxicomanías y Leyes Especiales de la Policía rionegrina.

Asimismo, se analizaron los procedimientos previstos bajo el Sistema Acusatorio Federal para dotar de mayor agilidad a las causas judiciales. Como eje fundamental de la participación comunitaria, se promovió la difusión de la línea gratuita 0800-333-2441, un canal de denuncia ciudadana totalmente anónimo y clave para la recolección de pruebas e investigación en el territorio.