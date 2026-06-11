Seguridad entrega más de 1800 cubiertas nuevas para reforzar flota policial

El Ministerio de Seguridad y Justicia comenzó con la distribución de 1.812 cubiertas destinadas a la flota del sistema de seguridad provincial, que permitirán mejorar las condiciones operativas de patrulleros y camionetas policiales que recorren diariamente toda la provincia para tareas de prevención, patrullaje y respuesta ante emergencias.

Esta iniciativa contó con una inversión provincial superior a los $293 millones y se trata de una de las más importantes realizadas recientemente para el mantenimiento y fortalecimiento de los vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad.

Los nuevos neumáticos están destinados tanto a camionetas como a autos que forman parte de la flota operativa, unidades que cumplen un rol fundamental en la presencia policial en las calles y en la atención de los llamados de emergencia.

Además, las cubiertas ya comenzaron a llegar a distintas regiones de la provincia, alcanzando ciudades de la Zona Andina, el Alto Valle, Valle Medio y otras localidades donde los móviles policiales recorren miles de kilómetros cada mes. La distribución se desarrolla de manera progresiva para garantizar que las unidades cuenten con el equipamiento necesario para continuar prestando servicio en condiciones adecuadas.

Por otra parte, la incorporación de este material resulta clave para sostener el funcionamiento de una flota que trabaja de manera permanente durante las 24 horas. Y representa una mejora directa en la seguridad de los desplazamientos, la capacidad de respuesta y la operatividad de los vehículos que intervienen en patrullajes preventivos, controles y procedimientos policiales.

Asimismo, la inversión apunta a acompañar el intenso trabajo que realizan los efectivos en todo el territorio provincial. Desde centros urbanos con gran circulación vehicular hasta extensos tramos de rutas y caminos rurales, los móviles son una herramienta indispensable para llegar rápidamente ante situaciones que requieren intervención inmediata.