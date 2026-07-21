Avanzan los trabajos de mantenimiento en las instituciones educativas de Maquinchao

En el marco del receso invernal, el referente del Área de Convenios Escolares de la Municipalidad de Maquinchao, Mayco Huentenao, recorrió junto a Daiana Yahuar, del Concejo Escolar Zona Sur II, las instituciones educativas de la localidad para supervisar las tareas de mantenimiento que se encuentran en ejecución.

El objetivo de estos trabajos es garantizar que los establecimientos se encuentren en óptimas condiciones y ofrezcan espacios seguros y adecuados para el regreso a clases.

Entre las tareas realizadas se destacan:

Cambio de calefactores.

Reparación de pérdidas de agua.

Reemplazo de griferías.

Limpieza de pozos y cámaras sépticas.

Fumigación.

Cambio de luminarias por tubos LED.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte del trabajo articulado con el Concejo Escolar para el mantenimiento y la mejora permanente de los edificios educativos, contribuyendo a brindar mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal escolar.