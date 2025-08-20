Provincia

Salud reportó un caso sospechoso asociado al fentanilo contaminado

Ricardo Manrique 9 horas ago

El Ministerio de Salud de Río Negro reportó al Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica, la existencia de un caso sospechoso de brote de enfermedad invasiva asociada a fentanilo contaminado.

Ante un caso sospechoso de un paciente que permanece internado en el sistema privado de salud, se notificó desde la Coordinación Provincial de Epidemiología a la plataforma SISA la existencia del caso para dar curso a la investigación oficial.

El caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que 13 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la Disposición N°3156/25 de la ANMAT, por la cual se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto.

Desde ese momento a la fecha el Ministerio de Salud de Río Negro, procedió al retiro de 45 mil ampollas recolectadas tanto en los hospitales públicos, como en los centros de salud privados.

Tal lo dispuesto por los organismos nacionales intervinientes, estos elementos se encuentran a resguardo en los hospitales, retirados de circulación, hasta tanto se determine su depósito final.

