Río Negro sin casos, pero en alerta por la nueva variante de COVID-19

Ante la detección de casos de la nueva variante de COVID-19 en otra provincia del país, el Ministerio de Salud de Río Negro mantiene el monitoreo epidemiológico en todo el territorio.

Aunque en la provincia no se han registrado casos de esta nueva variante, conocida como “Frankenstein”, el equipo de Salud continúa con las tareas de vigilancia permanente de la situación sanitaria.

Cabe recordar que la alerta se intensificó a partir de los primeros reportes registrados a inicios de julio de este año en Brasil; y considerando la aparición de esta nueva cepa en otra provincia argentina, y la gran afluencia de turistas en San Carlos de Bariloche y zonas aledañas durante la temporada de invierno, se extreman los controles y el seguimiento en la región.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Salud se recuerda a la comunidad la importancia de mantener los cuidados para prevenir esta y otras enfermedades respiratorias. Además, se recomienda completar los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias:

Aplicar todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional.

Evitar contacto con personas con síntomas respiratorios.

Lavarse frecuentemente las manos, especialmente antes y después de ir al baño, preparar alimentos o cambiar pañales.

Mantener una buena ventilación en los ambientes y evitar la exposición al humo de cigarrillo o leña.

Evitar la acumulación de humedad en los hogares para prevenir el desarrollo de moho o bacterias.

Ante la presencia de síntomas respiratorios, se aconseja asistir al centro de salud más cercano utilizando barbijo, y cumplir con el aislamiento correspondiente hasta la recuperación.