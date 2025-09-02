Colan Conhué Com. Fomento Regionales

Provincia garantiza los trabajos en el repaso de caminos vecinales

Ricardo Manrique 18 horas ago

A través de una serie de aportes, el Gobierno de Río Negro hizo efectivo el pago de una suma destinada al repaso de caminos vecinales en cuatro comisiones de fomento, a fin de garantizar una tarea que se extiende en las distintas épocas del año para mejorar la transitabilidad, evitando que las y los vecinos de los parajes queden aislados.

Se trata de una inversión de $18.400.000 que en esta oportunidad alcanzó las Comisiones de Fomento Arroyo Ventana, Colan Conhue, Cerro Policía y Laguna Blanca con el objetivo de mejorar el estado de los caminos afectados por las lluvias para que los vehículos puedan movilizarse sin dificultad.

En este sentido el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, destacó que “seguimos trabajando codo a codo con los Comisionados de Fomento para atender las necesidades de los vecinos, y en esta oportunidad dándole respuesta a una demanda que surge de las dificultades en el tránsito para quienes viven en zonas más alejadas”.

Asimismo, el funcionario agregó que “desde el Gobierno de Río Negro acompañamos de forma permanete a las Comisiones de Fomento, porque para nosotros es muy importante no dejar a ningún rionegrino atrás, por eso intentamos atender todas las necesidades que llegan desde los distintos parajes” .

