Ñorquinco :Una mamá pide ayuda para el tratamiento de su hija

Luana tiene 9 años y debe realizarse una serie de estudios que su obra social no le cubre. Su mamá Sonia pide la ayuda a la comunidad.

La situación familiar no les permite abonar todos los estudios que deben realizarle. “La situación que atravesamos es muy complicada, mi hija está diagnosticada con un retraso global del desarrollo con mayor afección en el habla, razón por la cual desde sus primeros años de vida requirió de estudios y terapias constantes”, explicó Sonia.

Hace unos meses Luana comenzó con un desequilibrio hormonal que está en una instancia de diagnóstico para poder realizar el tratamiento correspondiente. Es por esto que le han pedido una serie de estudios para poder darle tratamiento lo antes posible.

Deben realizarle radiografía, ecografía, estudios genéticos y un perfil hormonal, todos estudios muy complejos y extremadamente caros.

El costo que deben cubrir para estos estudios tiene un valor aproximado de $400.000. “Recurro a esta colecta porque estoy desesperada ya que no me puedo dar el lujo de esperar a juntar el dinero con las rifas como lo he venido haciendo este último tiempo”.

Sonia y su hija viven en Ñorquinco, ella hace un año que está sin trabajo y sabe que de no comenzar pronto a tratarla, Luana podría sufrir un daño físico y neuronal mucho mayor.

Cómo colaborar

Para sumar ayuda a esta mamá, se pueden comunicar con ella al +54 9 2944 30-3452.