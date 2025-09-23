Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco será sede del 2° Encuentro Provincial de Artesanas

Ricardo Manrique 10 horas ago

La localidad de Ñorquinco fue confirmada como cabecera de la 4ª zona del Mercado Artesanal de la provincia de Río Negro, a través de la Mini Mill, y será sede del 2° Encuentro Provincial de Artesanas, que se llevará adelante los días 6 y 7 de diciembre.

El anuncio se realizó en el marco de una importante reunión de la que participaron el intendente Miguel Cuminao y el referente del área de Cultura, Axel Llanquitru, junto a autoridades provinciales: Natalia Aguilar (Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte – Zona Andina Sur), Lucía Zuñiga (Centro Administrativo Provincial), Julián Capano (Área de Producción), Ema Chanqueo (referente de la zona andina) y Marta Díaz (delegada del Mercado Artesanal de Bariloche).

Con esta designación, Ñorquinco se consolida como un punto de referencia para el fortalecimiento productivo y la articulación con artesanas y artesanos de toda la provincia, generando un espacio de encuentro, intercambio y promoción cultural.

