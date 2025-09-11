Los Menucos: exigen a empresa que cumplan con la ley de contratación rionegrina

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión con la legisladora Soraya Yauhar, representantes de la UOCRA —Damián Miler, Ricardo Soto, Gustavo Riquelme y Sergio Rondeau— y la delegada de Trabajo, Victoria Caseres.

Durante el encuentro se analizó la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo con asiento en General Roca, con la empresa Centro Construcciones S.A., a cargo de un tramo de la pavimentación de las rutas provinciales N° 6 y 8.

El objetivo central es exigir a la empresa el cumplimiento de la Ley Provincial, que establece que el 80% de los trabajadores deben ser rionegrinos, además de promover la adquisición de bienes y servicios en la Región Sur.

“Esta es una obra muy anhelada para nuestra región: es la puerta al Alto Valle, un corredor sanitario, comercial, productivo y turístico. Fue nuestro gobernador Alberto Weretilneck quien tomó la decisión política para que esta obra se pueda concretar”, destacó la jefa comunal.