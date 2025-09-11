Los Menucos Noticia del día Regionales

Los Menucos: exigen a empresa que cumplan con la ley de contratación rionegrina

Ricardo Manrique 3 horas ago

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión con la legisladora Soraya Yauhar, representantes de la UOCRA —Damián Miler, Ricardo Soto, Gustavo Riquelme y Sergio Rondeau— y la delegada de Trabajo, Victoria Caseres.

Durante el encuentro se analizó la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo con asiento en General Roca, con la empresa Centro Construcciones S.A., a cargo de un tramo de la pavimentación de las rutas provinciales N° 6 y 8.

El objetivo central es exigir a la empresa el cumplimiento de la Ley Provincial, que establece que el 80% de los trabajadores deben ser rionegrinos, además de promover la adquisición de bienes y servicios en la Región Sur.

“Esta es una obra muy anhelada para nuestra región: es la puerta al Alto Valle, un corredor sanitario, comercial, productivo y turístico. Fue nuestro gobernador Alberto Weretilneck quien tomó la decisión política para que esta obra se pueda concretar”, destacó la jefa comunal.

Next Post

Provincia

Discapacidad: IPROSS garantiza prestaciones, pese al ajuste nacional

jue Sep 11 , 2025
Mientras el Gobierno Nacional recorta y limita prestaciones, el Instituto Provincial del Seguro de Salud de Río Negro (IPROSS) destinó en julio más de $1.100 millones para garantizar rehabilitación, internación, acompañamiento terapéutico, provisión de medicamentos y material ortopédico, alcanzando a más de 2.700 afiliados con discapacidad en toda la provincia. […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias