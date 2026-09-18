Los Menucos: Certificaron la primera exportación de lana para Uruguay

Certificaron la primera exportación de lana sucia ovina. El operativo del Senasa comprendió la inspección y habilitación sanitaria de 14.850 kilogramos netos del producto.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) concretó la certificación sanitaria de la primera exportación de lana sucia ovina procedente de la provincia de Río Negro con destino a la República Oriental del Uruguay, para industrialización textil.

El despacho estuvo integrado por un total de 75 fardos, que sumaron 14.850 kilogramos netos (15.000 kilogramos brutos) de lana sucia ovina (Ovis aries), proveniente del Establecimiento Oficial N° 5508 ubicado en la localidad rionegrina, mientras que la firma exportadora responsable de la operatoria comercial es Altecal SA.

La certificación oficial avaló que la partida cumplió con las exigencias sanitarias internacionales, constatando que el producto es originario de animales nacidos y criados en Argentina, país reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como libre de fiebre aftosa. Asimismo, se verificó que la lana procede de majadas sin restricciones por carbunco bacteridiano ni viruela ovina o caprina, y que se encuentra libre de sarna y melofagosis ovina.

El cargamento fue acondicionado y precintado bajo supervisión veterinaria oficial en el transporte terrestre que lleva la carga a destino, en un itinerario que contempla el traslado hacia el Depósito Patrón en Avellaneda, Buenos Aires, para su posterior egreso a través del puesto fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos con destino final Uruguay.

La tarea de fiscalización y certificación de este primer envío de su tipo fue ejecutada por el equipo profesional de la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa.