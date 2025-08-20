Los Menucos: Ambulancia con internet para agiliza la atención de emergencias

El Hospital “Dr. Néstor Perrone” de Los Menucos dio un paso trascendental en la atención médica de la Región Sur, al incorporar internet de alta velocidad en su ambulancia. Esta innovación, que beneficiará de forma directa a 7.800 rionegrinos, permitirá en cada traslado asegurar la conectividad en emergencias, derivaciones y salidas rurales.

Se trata de la incorporación de una antena Starlink, que capta la señal de internet desde los satélites y la transforma en conexión Wi-Fi de alta velocidad, disponible para todos los dispositivos a bordo de la ambulancia.

La conectividad en la ambulancia es mucho más que internet, significa comunicación constante con profesionales de la salud, acceso a información en tiempo real y la posibilidad de tomar decisiones médicas más rápidas y seguras, incluso en zonas alejadas.

La Directora del Hospital, Antonella López, remarcó que “el objetivo es brindar un servicio más rápido, seguro y eficiente para cada paciente, fortaleciendo la atención médica en todo momento. Con esta incorporación, adquirida con fondos hospitalarios, seguimos trabajando para que nuestra comunidad cuente con los recursos necesarios para una atención de calidad, donde la tecnología esté al servicio de la salud”.

El Hospital “Dr. Néstor Perrone”, único prestador de salud en Los Menucos, brinda atención las 24 horas a toda la comunidad, incluyendo personas sin cobertura, afiliados a PAMI, IPROSS y distintas obras sociales y prepagas. Esta incorporación tecnológica refuerza su rol central y marca un antes y un después en la atención médica de la Región Sur.

Este avance se suma a la reciente ampliación del hospital inaugurada en julio, encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Mabel Yauhar, donde se habilitaron cuatro nuevas oficinas y se sumaron así 65 metros cuadrados de infraestructura moderna, mejorando la organización y eficiencia del servicio a los usuarios del sistema de salud local.