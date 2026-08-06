La intendenta Yauhar se reunió con la Cooperativa Lajera de Los Menucos

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La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo un encuentro con integrantes de la Cooperativa Lajera de la localidad para dialogar sobre la situación que atraviesa el sector y escuchar las principales inquietudes de sus trabajadores.

Durante la reunión se analizaron las dificultades que enfrenta la actividad, en un contexto complejo que afecta a las economías regionales en distintos puntos del país.

Como resultado del encuentro, se acordó gestionar los planteos ante los organismos competentes, con el objetivo de buscar respuestas y alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector.

Asimismo, desde el Municipio se comprometieron a impulsar acciones de acompañamiento para colaborar con la cooperativa durante el proceso que atraviesa, reafirmando el compromiso de trabajar junto a los productores y emprendimientos locales.

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