La intendenta Yauhar se reunió con la Cooperativa Lajera de Los Menucos

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo un encuentro con integrantes de la Cooperativa Lajera de la localidad para dialogar sobre la situación que atraviesa el sector y escuchar las principales inquietudes de sus trabajadores.

Durante la reunión se analizaron las dificultades que enfrenta la actividad, en un contexto complejo que afecta a las economías regionales en distintos puntos del país.

Como resultado del encuentro, se acordó gestionar los planteos ante los organismos competentes, con el objetivo de buscar respuestas y alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector.

Asimismo, desde el Municipio se comprometieron a impulsar acciones de acompañamiento para colaborar con la cooperativa durante el proceso que atraviesa, reafirmando el compromiso de trabajar junto a los productores y emprendimientos locales.