Comallo suma una nueva propuesta de formación

La Municipalidad de Comallo, en conjunto con el Instituto Técnico Superior (ITS), anunció el lanzamiento de una nueva oferta de formación profesional: la carrera de Cocinero Profesional, una propuesta destinada a brindar herramientas y conocimientos para la inserción laboral en el sector gastronómico.

La formación capacita a los estudiantes para elaborar y presentar preparaciones gastronómicas aplicando técnicas culinarias, normas de higiene y seguridad alimentaria, organización de la producción y trabajo en equipo.

Además de la formación práctica, la carrera busca desarrollar competencias que permitan desempeñarse en restaurantes, hoteles, empresas de catering, comedores y emprendimientos gastronómicos, ampliando las oportunidades laborales de quienes participen.

Desde el Municipio destacaron que esta nueva propuesta representa una importante oportunidad de capacitación para la comunidad y reafirma el compromiso de seguir impulsando espacios de formación que contribuyan al desarrollo personal, profesional y productivo de los vecinos de Comallo.