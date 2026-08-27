Jacobacci: Gran experiencia de estudiantes francesas en el CET 26

El primer intercambio educativo franco-argentino está llegando a su fin con resultados muy positivos. En este marco, dos estudiantes francesas visitaron Río Negro para compartir experiencias, prácticas educativas y nuevos aprendizajes junto a jóvenes de escuelas agrotécnicas de nuestra provincia.

La iniciativa tuvo sus orígenes a través de la articulación con el Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria del gobierno de Francia y tras varios encuentros virtuales se pudo cristalizar el proyecto que culminó con la visita de las dos estudiantes de ese país.

Damián Romano, referente de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de Río Negro, contó que una de las jóvenes estuvo concurriendo al CET 11 de Viedma y la otra a los CET 14 de Allen y 17 de General Roca.

“En esta última semana del mes estamos recorriendo otras escuelas agrotécnicas con distintas actividades productivas” señaló en el marco de la visita al CET 26 de Ingeniero Jacobacci.

La recorrida continuó en El Manso y en San Carlos de Bariloche para finalizar esta etapa de intercambio.

“Es la primera vez que ocurre con la educación técnica profesional de nivel secundario en la provincia, gestionado desde el Estado provincial” indicó Romano.

Por otro lado explicó que las estudiantes se enriquecieron con la experiencia en Río Negro sobre todo por la diversidad de producciones agropecuarias que se desarrollan en nuestras escuelas, la cual es mucho mayor a la de Francia.

Además destacó que el intercambio también pudo abarcar cuestiones referentes a lo cultural y social gracias a las recorridas por las diferentes localidades.