Jacobacci: el municipio entrego insumos y equipamiento a diferentes instituciones

Ricardo Manrique 4 horas ago

El Intendente José Mellado, junto a su Gabinete Municipal, encabezó un emotivo acto en el Salón de Jefes Comunales, donde se concretó la entrega de insumos, equipamiento y documentación a diferentes instituciones de nuestra localidad.

En este marco se entregó un kit completo de antena STARLINK con servicio incluido al Hospital Rogelio Cortizo, a la Delegación Jacobacci de Protección Civil, a el Cuartel de Bomberos Voluntarios Carmelo Mansilla, a la Estación Local del Tren Patagónico y a la Brigada Rural.

También se entregó la resolución que acredita la regularización ante la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, a la Asociación Civil Club Hípico de Jacobacci, y una computadora de escritorio completa junto a una impresora Brother al Consejo Local para las Personas con Discapacidad.

Además, se entregó insumos destinados a los proyectos de invernáculo del Taller Amanecer y a la Huerta Escolar de la Escuela Básica de Adultos N° 8.

“Para nuestra gestión es importante seguir fortaleciendo los vínculos con nuestras instituciones intermedias; es la manera más fácil de avanzar en el desarrollo de la ciudad y en la calidad de vida de los vecinos”, destacó Mellado.

