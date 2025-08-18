Jacobacci Regionales

Avanza la modernización tecnológica en 65 Centros de Salud de Río Negro

Ricardo Manrique 16 horas ago

El Gobierno de Río Negro avanza con su plan de modernización tecnológica para fortalecer la conectividad de 65 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en toda la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que reciben los pacientes.

A través del trabajo conjunto entre ALTEC y el Ministerio de Salud, se llevan adelante tareas de reconexión y optimización de servicios de internet, clave para garantizar un acceso ágil y estable a los sistemas de atención médica.

En esta primera etapa, se intervinieron 15 CAPS, priorizando aquellos con mayores dificultades de conectividad. Entre ellos, se completó la reconexión del Centro de Salud “Madre Teresa” de San Carlos de Bariloche, optimizando el acceso a historiales clínicos, imágenes diagnósticas y el sistema de vacunación.

La mejora tecnológica en cada CAPS permite ahora consultar estudios y análisis en tiempo real, actualizar de forma inmediata las bases de datos de pacientes y vacunas, y agilizar la asignación de turnos y derivaciones entre centros.

Con estas acciones, el Gobierno Provincial acerca soluciones concretas a cada rincón de Río Negro, avanzando en la modernización de la infraestructura tecnológica del sistema de salud público.

