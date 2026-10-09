Finalizó Esquí Escolar y estudiantes de la Zona Andina ya comenzaron el programa de Montaña

Tras el cierre de la edición 2026 del programa provincial Esquí Escolar, que reunió a 1800 estudiantes de Bariloche, El Bolsón, Ñorquinco y El Manso, comenzaron en Villa Llanquín las actividades de senderismo y escalada, con la participación de más de 1500 chicos en el marco de Montaña Escolar.

La Directora de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares, Angélica Romani, resaltó la satisfactoria experiencia vivida en el Cerro Catedral para los estudiantes de Bariloche: “Fue una experiencia muy positiva, tenían una jornada de ambientación y después fueron haciendo diferentes actividades que los llevó al último día a poder hacer sus primeros pasos en el esquí en el cerro”.

Romani agregó que “vivir esta experiencia, conocer desde otro lugar no solo desde las imágenes sino poder vivenciar esta experiencia en el cerro que es muy importante porque es una práctica regional muy característica de la ciudad y que representa mucho la identidad de San Carlos de Bariloche”.

En el caso de El Bolsón el balance también fue muy positivo para las y los estudiantes que pudieron vivir cada jornada.

Romani señaló: “En Bariloche comenzamos la etapa de Montaña Escolar, un programa para los estudiantes de 5° grado de todas las escuelas públicas y de gestión social de Bariloche. Son más de 1500 estudiantes que viajan de Bariloche a Villa Llanquín y disfrutan una jornada en la montaña, practican senderismo, hacen actividades con arcilla y escalada” comentó.

A través de Montaña Escolar, niñas y niños tendrán la oportunidad de recorrer, explorar y conocer el entorno natural desde una propuesta que invita a aprender con otros y a reconocer la montaña como parte del territorio que habitan.