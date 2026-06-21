Familias de la Región Sur podrán acceder a su título de propiedad

El Gobierno de Río Negro comenzó un operativo en la Meseta de Somuncurá destinado a avanzar en la regularización dominial de 60 familias que residen desde hace diez años o más en predios fiscales ubicados dentro de plantas urbanas.

En este marco, se está reuniendo y verificando la documentación necesaria para completar los trámites previos a la escrituración de vecinos.

Actualmente, un equipo de la Dirección de Tierras recorre las comisiones de fomento de Cona Niyeu, Arroyo Ventana, Sierra Pailemán, Aguada Cecilio y Arroyo Los Berros para relevar documentación y completar las gestiones necesarias que permitirán la confección y posterior entrega de 60 títulos de propiedad.

En este sentido, desde el área se destacó que estas acciones permiten ordenar situaciones dominiales históricas y brindar seguridad jurídica a las familias que habitan estos predios, garantizando el acceso gratuito a la escritura una vez cumplidos todos los requisitos legales.

Las tareas continuarán en otras comisiones de fomento de la provincia que cuenten con mensura aprobada, condición indispensable para avanzar con los procesos de regularización.

Las tareas son llevadas adelante mediante un trabajo conjunto entre los Ministerios de Seguridad y Justicia, de Gobierno y Trabajo y el de Hacienda.