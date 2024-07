El gas y el petróleo de la Patagonia tiene que exportarse por nuestros puertos

El Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro valoró la estratégica decisión del Gobierno Provincial de adherir rápidamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Nación, que le permite a nuestra provincia contar con una ventaja comparativa a la hora de la llegada de grandes proyectos para el desarrollo, especialmente todo lo ligado a la actividad hidrocarburífera.

La adhesión al RIGI avalada por la mayoría de la Legislatura es una herramienta fundamental para el Gobierno Provincial en la búsqueda de inversiones que potencien a Río Negro, generando no solamente el desarrollo provincial y nuevas alternativas en la matriz productiva, sino además, decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, mayor actividad económica y crecimiento sobre todo de aquellas regiones que todavía no lo han alcanzado.

Pero lo importante de esta ley es que no se trata de una simple norma que puede llegar a quedar en letra muerta, sino que forma parte de una verdadera política de Gobierno que se ve reflejada en el permanente trabajo del Gobernador Alberto Weretilneck ante los empresarios del sector para gestionar con todas las herramientas posible la llegada de la planta de GNL en Sierra Grande y otros proyectos vinculados a la actividad hidrocarburífera y el potencial de Vaca Muerta.

El gas y el petróleo de la Patagonia se deben exportar por puertos patagónicos, por puertos rionegrinos. Y para ello debemos sumar todos los esfuerzos políticos necesarios para acompañar las gestiones del Gobernador Weretilneck. Sería un error garrafal dejar que otra provincia que ha gozado de los beneficios históricos se quede con esas inversiones. Lamentablemente hay sectores políticos rionegrinos que no lo entienden así y parecen estar jugando con esos intereses externos. Pero desde Junto Somos Río Negro nos mantendremos firmes en el trabajo para que nuestra provincia siga siendo cada vez más grande