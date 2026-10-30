Cuatro municipios de la Región Sur firmaron un acuerdo para impulsar la comarca turística

Los municipios de Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci y Maquinchao dieron un primer paso para conformar una nueva comarca turística vinculada con la Ruta Nacional 23, a través de la firma de un acuerdo de cooperación mutua destinado a fortalecer la promoción y el desarrollo de los destinos locales y regionales.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó en el Paleoparque de Comallo, con la participación de los intendentes Raúl Hermosilla, Daniela Cornejo, José Mellado y Silvana Pérez, junto a responsables de las áreas de turismo.

La propuesta busca establecer una estrategia de trabajo en red, basada en la complementariedad entre las localidades, para aprovechar el movimiento de visitantes que circulan entre Bariloche y otros destinos de la provincia.

Ciro Hermosilla, referente de la iniciativa, explicó que se trata del paso inicial para conformar una nueva comarca turística que permita integrar las particularidades de cada comunidad.

“Es el paso inicial para conformar una nueva comarca, enfocada en el desarrollo turístico desde Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci y Maquinchao. Creemos que tenemos un gran potencial si nos unimos para trabajar juntos”, señaló.

El turismo como alternativa para diversificar la economía

El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, destacó la participación de sus pares y planteó la importancia de incorporar al turismo como una alternativa para fortalecer la economía regional.

“Entendemos que la matriz productiva de nuestros pueblos está cambiando vertiginosamente. Hoy hablamos de la minería y creo que el turismo es la otra pata que nos va a ayudar a potenciar la economía de nuestras regiones”, afirmó.

Por su parte, la intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, puso en valor los atractivos naturales y culturales que ofrece su localidad, muchos de los cuales todavía tienen escasa difusión.

“Tenemos mucho para contar de nuestra región: en Maquinchao la laguna Ñe-Luan, los caballos con rulos, las artesanías y los telares que siguen tan vigentes. Hay mucho trabajo que no se está viendo”, manifestó.

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, destacó la ubicación estratégica de su localidad como puerta de entrada a la estepa patagónica y las posibilidades de generar circuitos turísticos complementarios.

“Somos prácticamente la puerta de la estepa, así que poder juntarnos con los demás municipios y hacer un recorrido turístico por la Ruta 23 es muy importante”, expresó.

Entre los atractivos mencionó el turismo rural, la histórica estación ferroviaria, el museo local y los paisajes de la zona de Pichileufu. También señaló los avances en alojamiento y el trabajo para fortalecer la oferta gastronómica.

En tanto, el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, resaltó la diversidad de recursos que posee la Región Sur y la necesidad de mejorar su difusión mediante acciones coordinadas.

“Nuestra Región Sur tiene una riqueza enorme y poco explotada, precisamente porque a veces nos falta información, trabajo en conjunto y articulación”, sostuvo.

Entre los atractivos mencionó el patrimonio paleontológico, la actividad minera, la historia ferroviaria, las lagunas, los ríos, las artesanías y la gastronomía regional. También destacó a La Trochita como uno de los principales símbolos de la identidad ferroviaria de Jacobacci.

Una ruta para recorrer y no solamente para transitar

El acuerdo entre los cuatro municipios representa el inicio de un proceso de integración que buscará definir circuitos, organizar información turística y desarrollar acciones conjuntas de promoción.

Además, la iniciativa apunta a incentivar la incorporación de nuevos prestadores y fortalecer los servicios de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas para los visitantes.

La propuesta busca aprovechar la cercanía con Bariloche y ofrecer experiencias vinculadas con la estepa, la paleontología, la historia ferroviaria, la producción, las artesanías y las tradiciones culturales.

El desafío planteado por los municipios es que la Ruta Nacional 23 deje de ser solamente un corredor de paso y se transforme en un recorrido turístico, capaz de generar estadías más prolongadas, movimiento económico y nuevas oportunidades para las comunidades de la Región Sur.