Cena por el Día del Empleado Municipal en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 14 horas ago

En el marco del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre, durante la noche del jueves se llevó a cabo una cena de agasajo en el Salón Municipal, con la participación de trabajadoras y trabajadores municipales, junto a personal jubilado.

El encuentro incluyó un rico asado, bingo y sorteos con premios, generando un espacio de reconocimiento, camaradería y disfrute entre quienes día a día sostienen el funcionamiento del Municipio.

La Intendenta Daniela Cornejo acompañó la celebración y, como gesto de agradecimiento por la dedicación de todo el personal, dispuso asueto municipal durante la jornada de este viernes. Por tal motivo, no hubo atención al público en las oficinas municipales.

Desde la Municipalidad de Pilcaniyeu saludamos a todas y todos los empleados municipales, valorando su compromiso y vocación de servicio con la comunidad, y agradecemos a quienes fueron parte de este merecido festejo.

