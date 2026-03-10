Balance positivo: Río Negro volvió de Canadá con agenda minera y nuclear

Tras participar de PDAC 2026 en Toronto, la comitiva rionegrina encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck regresó al país con un balance “sumamente positivo” y una agenda de continuidad centrada en seguridad jurídica, previsibilidad y desarrollo nuclear.

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, señaló que la presencia de Río Negro en la principal convención minera del mundo tuvo objetivos definidos: “Fuimos con objetivos concretos, que era poder mostrar los avances que nosotros tuvimos en la política minera provincial, siempre apostando a lo que es la seguridad jurídica con las modificaciones del código que hicimos, y después las garantías fiscales que nosotros tenemos, con el gesto que estuvo Río Negro en la primera adhesión al RIGI, y a todo esto se le suma el potencial minero y geológico que tenemos en la provincia con la intención de poder promocionarlo”.

Aberastain Oro subrayó la importancia de que el Gobernador haya liderado la delegación y expuesto en el Argentina Day, donde Río Negro presentó su recorrido y desafíos a futuro ante inversores y referentes internacionales.

Foco 2026: desarrollo nuclear y cadena de valor

Según explicó el funcionario, el eje central de esta edición fue consolidar oportunidades vinculadas al uranio y al entramado científico-tecnológico de la provincia, con una mirada integral que apunte a agregar valor e industrializar.

“El foco puntual en esta participación del PDAC fue el desarrollo de la materia nuclear”, indicó, y agregó: “Tenemos un ecosistema científico tecnológico nuclear muy importante en Río Negro, que es la ventaja comparativa con el resto de las jurisdicciones en Argentina, lo que es INVAP, lo que es el Balseiro, lo que es el Centro Atómico Bariloche, y todo esto ponerlo en valor para no solamente producir uranio, sino generar oportunidades en Río Negro en términos tecnológicos e industrialización a partir de esto”.