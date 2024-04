Anses aprobó la jubilación de privilegio para Alberto Fernández: cuánto cobrará al mes

El ex presidente había iniciado los trámites para acceder al beneficio el pasado 6 de diciembre, cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio luz verde al trámite presentado por el ex presidente Alberto Fernández para acceder al beneficio de la jubilación de privilegio, generando un fuerte debate en el ámbito político y social.

Este ingreso, al que tienen acceso todos los ex mandatarios, alcanza un monto total de 7 millones de pesos, lo que ha disparado críticas de la oposición y generado controversia entre la población.

Desde ANSES, explicaron que el proceso de otorgamiento cumplió con los tiempos correspondientes, de acuerdo a lo establecido por la Ley 24.01. Según detallaron, Fernández inició los trámites para obtener esta pensión vitalicia el 6 de diciembre del año pasado, cuando aún se encontraba al frente del Poder Ejecutivo. La resolución de su jubilación se llevó a cabo en el tiempo habitual de tres meses.

Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por la oposición, que ya había presentado un reclamo formal para impedir el pago de la pensión especial. La legisladora porteña Graciela Ocaña encabezó este movimiento, argumentando que no debería haber privilegios para los ex presidentes y reclamando igualdad para los jubilados comunes. Ocaña presentó su denuncia ante ANSES, en la que mencionaba que Fernández no cumplía con los requisitos para acceder a esta jubilación especial, como radicar su residencia en Argentina.

La polémica se intensificó aún más cuando se supo que Alberto Fernández había expresado su intención de residir en España por un tiempo. Sin embargo, el ex mandatario negó rotundamente dicha afirmación a través de sus redes sociales y afirmó que no tiene intenciones de radicarse fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. También manifestó su deseo de recibir un trato acorde a las normas vigentes y negó haber abusado de privilegios que nunca solicitó ni tuvo.

El valor millonario de esta jubilación de privilegio también fue objeto de críticas. Graciela Ocaña estimó que Fernández cobraría 7 millones de pesos, lo que equivale a 66 jubilaciones comunes. Esto generó mayor indignación y llevó a Ocaña a impulsar una campaña para recolectar firmas en contra de este beneficio.

La aprobación del trámite de jubilación de privilegio para el ex presidente Alberto Fernández ha desatado una fuerte polémica en el país. Mientras que desde ANSES aseguran seguir los procedimientos legales correspondientes, la oposición y gran parte de la sociedad cuestionan la necesidad y la equidad de este tipo de beneficios para los ex mandatarios.