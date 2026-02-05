𝐄𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨́ 𝐚 𝐀𝐓𝐄 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐮𝐬𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚𝐝𝐞𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 $𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐲𝐮𝐝𝐚 𝐄𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝟏𝟎𝟎%. 𝐄𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟎.𝟑𝟎.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno provincial reanudaron este jueves las negociaciones salariales en la Función Pública. Luego de un cuarto intermedio y por la tarde, los representantes del Ejecutivo ofertaron una actualización cuatrimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC), a liquidar por bimestre. Los meses de enero y febrero con haberes de febrero, y los de marzo y abril con haberes de abril, acorde a un promedio entre la inflación publicada por el INDEC Nacional y el INDEC Viedma.

De esta manera, los estatales recibirían con el pago de los haberes de febrero, una actualización igual a la evolución de precios registrada en diciembre y enero. Y con el pago de los haberes de abril, un aumento igual a la inflación de febrero y marzo.

El gobierno ofreció corregir el año 2025 con una suma fija de $250.000 que se abonará por planilla complementaria en dos pagos de $125.000, uno el 20 de febrero y el segundo el 20 de marzo.

Además, el Gobierno ofreció una actualización en dos ítems clave: para Indumentaria, propuso elevar el valor a $250.000 que también se abonará en dos pagos de $125.000: el 17 de abril y el 18 de mayo; y para la Ayuda Escolar por hijo $80.000 a pagar con haberes de febrero, lo que representa un 100% de aumento.

“La decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato. Mañana se realizará un plenario a partir de las 10.30 de la mañana y será el mandato de las 13 seccionales que debatirán la propuesta y decidan el posicionamiento definitivo”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “De todas maneras estamos frente a un esquema en que la variable para discutir salario, después de mucho tiempo, dejan de ser los ingresos de la provincia para adoptar el IPC y esto es un avance significativo”.

“Es importante también que el ofrecimiento además contempla el incremento de los adicionales de Indumentaria y Ayuda Escolar por encima de la inflación, y que también se haya considerado una corrección por los desfasajes del año pasado”, agregó.

En el acta quedó asentado el pedido de ATE de una reunión para la primer quincena de marzo para debatir y trabajar exclusivamente las recategorizaciones. Asimismo reclamó por el aumento de Asignaciones Familiares, la regularización de los trabajadores precarizados y que se lleve adelante el proceso de pase a planta permanente. También se expuso la necesidad de tener reuniones de trabajo con las distintos ministerios y carteras del Estado