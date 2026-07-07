𝐀𝐓𝐄 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟑𝟒% 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞𝐬

𝐋𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro acordaron el aumento de las Asignaciones Familiares en un 134%. Este incremento surge en respuesta a las demandas del sindicato en la última mesa paritaria, y los nuevos montos comenzarán a liquidarse con los haberes del mes de Julio.

“Este entendimiento da respuestas a las necesidades de todos los trabajadores estatales, demandas que expresamos en la última mesa paritaria”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro. “Este incremento alcanza un segmento importante de agentes estatales, sumando derechos a los trabajadores”, completó y señaló que este aumento impacta en más de 15.000 agentes del Estado provincial.

En detalle el incremento con la variación luego del entendimiento se verá reflejado de la siguiente manera: Asignación por Hijo pasa de $12.000 a $28.080; Asignación por Hijo con Discapacidad pasa de $48.000 a $112.320; Asignación Prenatal pasa de $12.000 a $28.080; Asignación por Nacimiento pasa de $21.160 a $49.514,40; Asignación por Matrimonio de $31.744 a $74.280,96 y Asignación por Adopción de $126.960 a $297.086,40.