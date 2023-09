Weretilneck piensa un gobierno austero y con menos funcionarios

n noviembre dará a conocer los primeros nombres del futuro gabinete. En octubre se pondrá en marcha oficialmente la transición. Ya hubo contactos y pedidos de información.

Alberto Weretilneck prepara su retorno a Casa de Gobierno. Será su tercer mandato como Gobernador de Río Negro. El Senado le dio otro roce y la posibilidad de tener tiempo y distancia suficiente para evaluar el funcionamiento del Estado.

“Lo primero que tenemos que asumir es que el Estado no brinda un servicio eficiente a los rionegrinos. Se gasta mucho en sueldos, casi 7 de cada 10 pesos que ingresan se usan para pagar sueldos. Eso genera un desequilibrio que puede ser peligroso”, señala el cipoleño en una entrevista concedida al diario Río Negro.

“Gasto inviable y baja autonomía”, repite Weretilneck y agrega: “los contribuyentes no pueden seguir pagando más empleados. Por eso, se debe optimizar el gasto y el salario es un punto, esencialmente en el ausentismo, licencias, guardias. Todo debe ser revisado. No hay control y la eficiencia del personal no es un tema de la agenda”.

El gobernador electo insiste con el ausentismo y un mayor control, atado a la modernización del Estado. Durante la campaña de abril, repitió una y otra vez en la necesidad imperante de modernizar el Estado.

“El Estado está atrasado en su funcionamiento interno y en su relación con la comunidad. Hoy el control del ausentismo es hablar de mayor informatización y tecnología. Las Juntas ya no tienen sentido por el número de ausentes y sus pocos profesionales. Se piensa en servicios externos en el control ausentismo”, dice.

Para Weretilneck es necesario actualizar el vínculo entre los trabajadores y el Estado. “No es el Estado vs. Los trabajadores, debe ser el Estado con sus trabajadores, brindando un servicio efectivo a la comunidad. Es por ahí”.

Durante la entrevista dio un dato contundente: durante la actual gestión de gobierno se incorporaron 1.600 nuevos porteros y a pesar de ello, permanentemente hay jardines o escuelas sin clases por falta de porteros.

“Es absolutamente inadmisible. Gran parte del diálogo con los gremios estará destinado a estos temas porque debemos asumir que este Estado no cumple con el precepto de beneficiar al pueblo rionegrino. Pondremos toda nuestra experiencia, historia de diálogo y búsqueda de consenso para que lo entiendan”, afirmó.

Weretilneck subrayó: “Es el gobierno con los empleados a favor de la gente. La paritaria no sólo debe ser para salarios. Se sigue con la gente sometida a un Estado que retarda sus respuestas o asumimos que desde el Estado tenemos que satisfacer rápidamente la demanda de la población. Será un debate conceptual e ideológico que estoy dispuesto a dar”.