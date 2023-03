Weretilneck: “debemos rediscutir el rol del estado para que los vecinos no hagan cola a la madrugada para sacar un turno”

El senador y candidato a gobernador, Alberto Weretilneck, visitó San Carlos de Bariloche y en el marco de una serie de entrevistas se refirió al Estado como uno de los temas centrales a discutir. “No podemos permitir que la sociedad sea rehén del Estado, sino todo lo contrario”, dijo.

“Tenemos que pensar qué Estado necesitamos y qué Estado queremos. Siento hoy que en la era de la tecnología todavía seguimos funcionando como hace 30 años atrás. Considero que sobre todo después de la pandemia cada uno de nosotros, la sociedad en su conjunto, tenemos que plantear claramente cuáles son los objetivos del próximo gobierno”, expresó.

Y continuó:” Estamos en la era de lo digital, de la transformación, porque hemos cambiado hasta la forma de relacionarnos, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para tener la mejor salud, la mejor educación, la mejor seguridad, el mejor desarrollo productivo, el mejor desarrollo turístico”.

A su vez planteó que “no puede ser que en estos tiempos alguien tenga que hacer cola en un hospital a las cinco de la mañana o que IPROSS siga atendiendo con un sistema que se usaba hace diez, quince años, y así podríamos poner un montón de cosas. Esto merece una discusión profunda no sólo dentro del Estado, sino también con los gremios y con la comunidad para poner a Río Negro en la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías”.

“Creo que hay que parar la pelota y volver a discutir cómo vamos a hacer. Estoy convencido que puede haber un Estado mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más amigable con la comunidad y no necesariamente se tienen que tomar más empleados”, afirmó.

Y finalizó: “Debemos discutir un nuevo Estado, tenemos que profundizar el vínculo de la sociedad rionegrina con el Estado, que es la consecuencia de la sociedad. No podemos permitir que la sociedad sea rehén del Estado, sino todo lo contrario: que los gobernantes, los empleados públicos y el Estado estén a disposición de la sociedad y resuelvan los problemas. No es un tema local, es un tema nacional, por eso vale la pena discutir estos temas”.